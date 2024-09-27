Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира в Пекине

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Пекине.

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В матче второго раунда 27‑летняя россиянка, которая посеяна на 32‑м номером, победила китаянку Ван Синь Ю со счетом 3:6, 6:4, 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 42 минуты.

Соперницей Кудерметовой в следующем круге станет победительница матча Диан Парри (Франция) — Джессика Пегула (США, 2).

WTA 1000. China Open. Пекин. Хард. Призовой фонд — свыше 8,9 миллиона долларов

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия, 32) — Ван Синь Ю (Китай) — 3:6, 6:4, 7:5