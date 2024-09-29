Карен Хачанов вышел в ¼ финала турнира в Пекине

27-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-500 в Пекине (Китай). Во втором круге он в двух сетах (оба — на тай-брейках) обыграл 31-ю ракетку мира аргентинца Франсиско Серундоло — 7:6 (7:4), 7:6 (11:9).

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Матч продолжался 2 часа 12 минут. Российский теннисист выполнил три подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Серундоло два эйса, три двойные ошибки и три выигранных брейк-пойнта из шести.

В 1/4 финала соревнований в Пекине Хачанов встретится с победителем матча между третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Нидерландов Таллоном Грикспором.