Касаткина вышла в третий круг турнира в Пекине

Россиянка Дарья Касаткина обыграла Яну Фетт из Хорватии в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу Касаткиной, выступающей на турнире под девятым номером посева. В третьем круге россиянка сыграет с победительницей матча между американкой Амандой Анисимовой и представительницей Колумбии Марией Осорио.

Касаткиной 27 лет, она занимает 11-е место в рейтинге WTA - наивысшее среди россиянок. На счету Касаткиной семь титулов под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2022). В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Фетт 27 лет, она располагается на 118-й позиции мирового рейтинга. В активе спортсменки нет титулов WTA. На турнирах Большого шлема теннисистка дважды выходила во второй круг - на Открытом чемпионате Австралии (2018) и на Открытом чемпионате Франции (2024).

Турнир в Пекине относится к категории WTA 1 000 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований составляет $13,1 млн. Турнир завершится 6 октября. Действующей победительницей является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши, которая не принимает участия в текущем розыгрыше.