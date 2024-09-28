Сафиуллин проиграл Синнеру в Пекине

Россиянин Роман Сафиуллин уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:2, 6:3 в пользу Синнера, который получил на турнире первый номер посева. Сафиуллин попал в основную сетку как лаки-лузер. Соперником итальянца в четвертьфинале станет чех Иржи Легечка.

28 сентября стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием дисквалифицировать Синнера сроком от одного года до двух лет из-за нарушения антидопинговых правил.

Сафиуллину 27 лет, он занимает 69-е место в рейтинге ATP. В активе россиянина нет титулов под эгидой организации. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона в 2023 году.

Синнеру 23 года, он возглавляет рейтинг ATP с июня. Итальянец выиграл 16 турниров под эгидой организации. В 2024 году теннисист одержал победы на Открытом чемпионате Австралии и Открытом чемпионате США. В 2023 году Синнер стал обладателем Кубка Дэвиса.

Турнир в Пекине относится к категории ATP 500 и завершится 2 октября. Призовой фонд соревнований, которые проводятся на покрытии "хард", составил $3,7 млн. Действующим победителем турнира является Синнер, который в финале прошлого розыгрыша обыграл россиянина Даниил Медведева.