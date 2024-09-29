Циципас предложил ряд изменений в теннисе

12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас в социальных сетях опубликовал большой пост, где предложил облегчить график и более активно использовать искусственный интеллект.

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«Речь идёт не только об изменении календаря, но и о том, как мы играем. Перестроенный календарь и использование новых технологий не только защитят здоровье игроков, но и повысят уровень соревнований. Больше отдыха — это лучший теннис, который вызывает больший энтузиазм у болельщиков. Если мы не адаптируемся, то рискуем потерять наших звёзд из-за раннего ухода на пенсию и постоянных травм. Представьте, насколько изменился бы теннис, если бы такие игроки, как Рафа, Роджер или Серена, смогли бы играть на максимуме своих возможностей ещё несколько лет. Речь идёт не только о сохранении карьеры, но и о сохранении самой сути спорта. Мы находимся на пороге революции в теннисе, движимой игроками. Изменения даются нелегко, но, если мы сделаем всё правильно, теннис может войти в новую эру величия», — написал Циципас в социальных сетях.

В посте Циципас также рассказал, что если бы организаторы, спонсоры и вещатели были меньше зациклены на посещаемости турниров, а перешли от количества к качеству, то всё имело бы большую ценность. По мнению теннисиста, искусственный интеллект мог бы анализировать данные тренировок и отслеживать усталость.