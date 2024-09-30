Медведев отреагировал на желание WADA добиться дисквалификации Синнера

Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на желание Всемирного антидопингового агентства (WADA) добиться дисквалификации первой ракетки мира Янника Синнера. Его слова приводит «Матч ТВ».

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Он отметил, что хочет дистанцироваться от происходящего.

«Янник делает то, что должен делать, как и WADA. Посмотрим, чем все закончится. Мы думали, что все закончилось еще тогда, но нет», — заявил Медведев.

Ранее Джейми Сингер, адвокат Синнера, заявил о том, что решение WADA его удивило. Он также отметил, что рассчитывает на окончание рассмотрения дела через несколько месяцев.

WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) 28 сентября. По мнению организации, итальянец специально принимал запрещенный препарат. Ранее его оправдало Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).