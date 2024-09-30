Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Пекине.

Медведев, получивший третий номер посева, в 1/4 финала обыграл итальянца Флавио Коболли со счетом 6:2, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут.

В полуфинале соперником Медведева будет испанец Карлос Алькарас (2), обыгравший в двух сетах россиянина Карена Хачанова (7).

ATP 500. China Open. Пекин. Хард. Призовой фонд — более 3,7 миллиона долларов

1/4 финала

Даниил Медведев (Россия, 3) — Флавио Коболли (Италия) — 6:2, 6:4

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Карен Хачанов (Россия, 7) — 7:5, 6:2