Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Пекине, где сыграет с Алькарасом
Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Пекине.
Медведев, получивший третий номер посева, в 1/4 финала обыграл итальянца Флавио Коболли со счетом 6:2, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут.
В полуфинале соперником Медведева будет испанец Карлос Алькарас (2), обыгравший в двух сетах россиянина Карена Хачанова (7).
ATP 500. China Open. Пекин. Хард. Призовой фонд — более 3,7 миллиона долларов
1/4 финала
Даниил Медведев (Россия, 3) — Флавио Коболли (Италия) — 6:2, 6:4
Карлос Алькарас (Испания, 2) — Карен Хачанов (Россия, 7) — 7:5, 6:2