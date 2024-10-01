Андреева и Шнайдер разгромили украинок

Завершился матч второго круга парного турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором встречались российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер и украинский дуэт Людмила Киченок/Марта Костюк. Россиянки разгромили соперниц со счётом 6:1, 6:0.

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Матч продолжался 50 минут. Российский дуэт допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. Андреева и Шнайдер ни разу не подали навылет. На счету украинской пары также две двойные ошибки. Они ни разу не подали навылет и не заработали ни одного брейк-пойнта.

В четвертьфинале парных соревнований в Пекине Андреева и Шнайдер встретятся с американским дуэтом Софья Кенин/Бетани Маттек-Сэндс.