Медведев проиграл Алькарасу

Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Карлосу Алькарасу в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Алькараса, выступающего на турнире под вторым номером посева. Медведев был посеян под третьим номером. В финале испанец сыграет с победителем матча между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и китайцем Бу Юньчаокэтэ, которые встретятся позднее во вторник.

Медведеву 28 лет, он занимает пятое место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Он шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на US Open в 2021 году.

Алькарасу 21 год, он является третьей ракеткой мира. На счету испанца 15 титулов под эгидой организации. Алькарас дважды становился победителем Уимблдона (2023, 2024), а также выигрывал Открытые чемпионаты Франции (2024) и США (2022). В августе испанец стал серебряным призером Олимпиады в Париже.

Турнир в Пекине относится к категории ATP 500 и завершится 2 октября. Призовой фонд соревнований, которые проводятся на покрытии "хард", составил $3,7 млн. Действующим победителем турнира является Синнер, который в финале прошлого розыгрыша обыграл Медведева.