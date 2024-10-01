Калинская с «баранкой» проиграла в матче 1/8 финала в Пекине

Завершился матч 1/8 финала хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором встречались 14-я ракетка мира российская теннисистка Анна Каинская и украинка Юлия Стародубцева, занимающая 115-ю строчку в мировом рейтинге. Матч закончился со счётом 7:5, 6:0 в пользу Стародубцевой.

Отметим, что представительница Украины начинала турнир в Пекине с квалификационного раунда.

В четвертьфинале соревнований в столице Китая Юлия Стародубцева встретится с победительницей матча между шестой раекткой мира КориГауфф и з США и японкой Наоми Осакой (73-я в рейтинге WTA).