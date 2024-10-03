Андреева и Шнайдер не смогли выйти в полуфинал турнира WTA в Пекине в парах

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер уступили американкам Софии Кенин и Бетани Маттек-Сандс в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. Соревнования проходят в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу американок. В полуфинале Кенин и Маттек-Сандс сыграют с победительницами противостояния между итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини и немками Беатрис Хаддад-Майей и Лаурой Зигемунд.

Андреевой 17 лет, она занимает 22-е место в рейтинге WTA. На ее счету одна победа на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом Андреевой на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года.

Шнайдер 20 лет, она располагается на 16-й строчке мирового рейтинга, в ее активе три победы на турнирах WTA. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США. На Олимпийских играх в Париже Андреева и Шнайдер стали серебряными призерами соревнований в парном разряде.

Турнир в Пекине относится к категории WTA 1 000 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований составляет $13,1 млн. Турнир завершится 6 октября. Действующими победительницами соревнований парном разряде являются испанка Сара Соррибес Тормо и чешка Мари Боузкова.