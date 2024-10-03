Джокович раскрыл планы на будущее

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос о своих дальнейших планах в ATP-туре.

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— Вы сказали, что сейчас вы сосредоточены на турнирах Большого Шлема и Кубке Дэвиса, но где я вижу вас, в Шанхае? Каков реальный план Новака Джоковича прямо сейчас?

— Настоящий план — это стараться наслаждаться своей карьерой, наслаждаться своей жизнью, насколько это возможно. Кроме этого, я нахожу правильный баланс между личной и профессиональной жизнью, что не так-то просто.

Очевидно, что за эти 20 лет у меня сложился определённый график, и я пытаюсь сбалансировать его и не упустить время, которое провожу с моей семьей и моими детьми. Я стал более избирателен, чем когда-либо. Я уже говорил, что мои приоритеты — это Шлемы и выступления за свою страну, но мне также нравится играть на крупных турнирах ATP, таких как «Мастерс» в Шанхае, — сказал Джокович в эфире Youtube-канала «Больше в Шанхае».

Ранее 37-летний серб признался в любви к теннису и заявил, что не уйдёт из спорта даже после завершения карьеры.