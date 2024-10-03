Медведев рассказал об опасности китайских фанатов

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о китайских болельщиках во время азиатского турне в ATP-туре.

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— Но тебя вчера атаковали просто фанаты, я видела видосы в социальных сетях. Это нормальная практика для Китая или для Шанхая?

— Особенно для Шанхая, и на самом деле это круто, но очень опасно, поэтому нам, игрокам, приходится как бы выбирать, когда мы можем подписываться, когда нет, потому что, если ты начинаешь подписывать, начинается давка, впереди дети, и их начинают толкать, поэтому стараемся больше подписывать в специальных зонах. Не получается там всем подписать, но так менее опасно для людей. Но здесь Шанхай, да, здесь всегда так было, здесь куча народу.

И мне кажется, что вот у меня такое ощущение от этого турнира, что и зрителям круто, и игрокам круто, вот такое есть ощущение, поэтому я лично всегда рад сюда возвращаться и играть здесь, — рассказал россиянин в эфире Youtube-канала «Больше!».

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае пройдёт с 2 по 13 октября. Действующим чемпионом соревнований является польский теннисист Хуберт Хуркач, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Андрея Рублёва (6:3, 3:6, 7:6).