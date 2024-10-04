Рууд проиграл 91-й ракетке мира

Девятая ракетка мира норвежец Каспер Рууд потерпел поражение от австралийского теннисиста Александара Вукича (91-й номер рейтинга ATP) в матче второго круга «Мастерса» в Шанхае (4:6, 4:6). Игра проходила на центральном корте стадиона «Ци Чжун Форестс Спортс Сити-арена».

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Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Вукич выполнил семь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух. Рууд пять раз подал навылет, один раз ошибся на подаче и не использовал ни одного из трёх брейк-пойнтов.

В следующем круге австралиец встретится с чехом Томашем Махачем (33-я ракетка мира), который ранее нанёс поражение испанскому теннисисту Алехандро Давидович-Фокине со счётом 1:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Призовой фонд соревнований в Шанхае составил $ 8 995 555.