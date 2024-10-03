Карен Хачанов объяснил свой трогательный пост после US Open

25-я ракетка мира из России Карен Хачанов рассказал о своём психологическом состоянии после US Open — 2024.

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— Волнуемся, потому что ты не так часто появляешься в социальных сетях, но вот после US Open такой прям для меня душераздирающий пост написал. Поэтому переживаем о том, как ты себя ощущаешь и физически, и морально.

— Да нет, на самом деле просто те мысли, которые были в тот момент в голове, решил ими поделиться, как-то открыться, поэтому как бы жизнь продолжается, всё здорово.

— Но это было просто трогательно.

— Нет никакой депрессухи или всего, что с этим связано. В этом, наверное, и разница, что не всегда бывают результаты. Опять же, в твоём деле, в твоей работе ты стараешься, выкладываешься, не всё получается. И вот это главное, наверное, не выносить на личное, чтобы не чувствовать именно такое расстройство, которое уходит в глубь, и ты уже зависишь от результатов, от побед. Ты должен быть всё равно осознавательным, благодарным. То, что у тебя есть, может быть лучше, может быть хуже всегда. Поэтому это, наверное, состояние, это главное. Тебя постоянно шатает, потому что каждую неделю играешь. Мы все, все спортсмены, в какой-то степени азартные, все хотят выигрывать, побеждать. Понятное дело, ты приезжаешь. И вот, наверное, как ты справляешься, наверное, с поражениями, с неприятными моментами, это, наверное, ну вот очень важно, — сказал Хачанов в эфире канала «Больше!» в VK Video.

Напомним, Хачанов в матче первого круга Открытого чемпионата США — 2024 уступил 184-й ракетке мира из Великобритании Даниэлю Эвансу со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:7 (4:7), 6:4, 4:6.