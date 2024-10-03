Самсонова в паре с Коччаретто вышла в полуфинал парного разряда в Пекине

Дуэт российской теннисистки Людмилы Самсоновой и итальянской спортсменки Элизабетты Коччаретто вышел в полуфинал парного разряда на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче 1/4 финала они обыграли китайскую пару Тан Цяньхуэй и Юань Юэ со счётом 7:6 (9:7), 6:3.

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Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. В её рамках пара Самсонова/Коччаретто один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16 заработанных (44%). На счету китайской пары ноль эйсов, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных (60%).

В следующем круге Самсонова и Коччаретто встретятся с победительницами матча между россиянкой Вероникой Кудерметовой/Чань Хаочин и Терезой Михаликовой/Оливией Николлс.