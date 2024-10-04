Андреева уступила Циньвэнь в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Пекине

Завершился матч 1/4 финала на женском «тысячнике» в Пекине, в котором встречались 22-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и Чжэн Циньвэнь из Китая (седьмая в рейтинге WTA). Победу со счётом 5:7, 6:0, 6:4 одержала китаянка.

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Встреча продолжалась 2 часа 30 минут. Андреева один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных (60%). На счету её соперницы пять эйсов, восемь двойных ошибок и 9 выигранных брейк-пойнтов из 18 (50%).

В полуфинале соревнований в Пекине Чжэн Циньвэнь встретится с чешской теннисисткой Каролиной Муховой (49-я в рейтинге WTA), которая в своём четвертьфинале обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси (7:6 (7:5), 2:6, 6:4).