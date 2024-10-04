CAS зарегистрировал апелляцию WADA по делу Синнера: «На данный момент невозможно назвать сроки вынесения решения»
CAS зарегистрировал апелляцию, которую WADA подало на решение независимого трибунала Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) по делу Янника Синнера.
CAS начал арбитражное производство. Стороны обмениваются письменными материалами, и сейчас формируется арбитражная коллегия, которая будет рассматривать дело.
«После этого коллегия даст указания, касающиеся следующего этапа процесса, включая проведение слушаний. После слушаний коллегия посовещается и вынесет арбитражное постановление, включающее само решение и его основания. На данный момент невозможно назвать сроки вынесения решения», – говорится в пресс-релизе CAS.
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CAS зарегистрировал апелляцию WADA по делу Синнера: «На данный момент невозможно назвать сроки вынесения решения»
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