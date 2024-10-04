Медведев объяснил свое недовольство мячами во время матча в Шанхае

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев объяснил своё недовольство мячами на проходящем в эти дни «Мастерсе» в Шанхае.

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«Может, я прав, может, не прав, мы быстро забываем прошлое, но у меня ощущение, и не только у меня, всё-таки я разговариваю с другими игроками, что мячи в ATP-туре действительно становятся хуже. Даже если смотреть на мою подачу, многие говорят, что я стал хуже подавать, но она всё ещё летит 200-205 км/ч, как и летела в 2019 году. Да, иногда в линию, иногда не в линию, но раньше было больше эйсов, потому что мячи были быстрее, более живые. И, соответственно, я и брейкую больше, чем в том же 2019-м и 2020 году. Сегодня он был пару раз у сетки, я бью со всей силы, а мяч просто останавливается на ракетке в воздухе. У меня иногда складывается ощущение, что компании прямо просто уже издеваются, специально делают мячи все хуже и хуже и думают: ну а что, ATP-тур ничего не говорит, будем делать еще хуже», — сказал Медведев в интервью YouTube-каналу «Больше!».

Напомним, сегодня, 4 октября, Медведев одержал победу над бразильцем Тьяго Уайлдом в матче второго круга соревнований в Шанхае (7:5, 7:5). Его соперником по третьему кругу станет итальянец Маттео Арнальди.