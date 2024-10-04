Мухова высказалась о победе над Соболенко

49-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова прокомментировала победу над второй ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

© www.championat.com

«Во втором сете я немного не справилась. Чувствовала себя немного подавленной, а она просто разгромила меня. Я просто пыталась пережить второй сет. В третьем сете просто пыталась бороться за каждый мяч. У нас было несколько напряжённых поединков, поэтому старалась перебросить каждый мяч через сетку, и в конце концов это того стоило. В прошлом году играла с ней дважды, и это определенно был год улучшения. Она бросает, она лучше у сетки. Она сделала несколько отличных ударов. Я думаю, что она двигается лучше. Видела, что она улучшила свои показатели, и просто пыталась не отставать. Но думаю, что я тоже улучшила свои показатели. Каким-то образом чувствовала себя довольно хорошо на корте. Конечно, мне всё ещё нужно работать над своей физической формой — в этом году у меня не было много времени, чтобы работать над ней», — приводит слвоа Муховой официальный сайт WTA.

Матч Каролины Маховой и Арины Соболенко завершился со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 6:4 в пользу чешской спортсменки. В полуфинале она встретится с седьмой ракеткой мира китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь.