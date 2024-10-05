Рублев не смог выйти в третий круг турнира серии "Мастерс" в Шанхае

Россиянин Андрей Рублев уступил Якубу Меншику из Чехии в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Шанхае.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 6:3 в пользу Меншика, выступающего на турнире без номера посева. Рублев был посеян под шестым номером. В матче третьего круга Меншик сыграет с представляющим Казахстан Александром Шевченко (без номера посева).

Рублеву 26 лет, он является шестой ракеткой мира. Спортсмен выиграл 16 турниров под эгидой ATP в одиночном разряде и 4 - в парном. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Меншику 19 лет, он ни разу не побеждал на турнирах ATP и занимает 65-е место в мировом рейтинге. На его счету нет побед в турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом Меншика на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата США (2023, 2024).

Турнир в Шанхае проводится на покрытии "хард" и завершится 13 октября. Призовой фонд - $8,9 млн. Действующим победителем является поляк Хуберт Хуркач. Из россиян турнир выигрывал Николай Давыденко (2009) и Даниил Медведев (2019).