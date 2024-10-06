Теннисистка Калинская прокомментировала сообщения о помолвке с Синнером

Российская теннисистка Анна Калинская в своих соцсетях опровергла слухи о помолвке с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

О том, что Синнер сделал Калинской предложение, сообщало итальянское издание Corriere dello Sport.

«Проясняю фейковые слухи — это неправда. Спасибо всем за поздравления, фальстарт», — написала Калинская.

Синнер и Калинская подтвердили, что состоят в отношениях, во время Открытого чемпионата Франции. Калинская поддерживала итальянского теннисиста во время матча с американцем Кристофером Юбэнксом.

В финале US Open Синнер обыграл американца Тейлора Фрица в трех партиях со счетом 6:3, 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. Итальянец шесть раз подал навылет и допустил пять двойных ошибок, а Фриц — сделал десять эйсов и четыре раза ошибся на подаче.

28 сентября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) о нарушении антидопинговых правил со стороны Синнера. WADA требует дисквалифицировать теннисиста на два года.