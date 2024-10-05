Синнер сделал предложение российской теннисистке Анне Калинской

Итальянец Янник Синнер, первая ракетка мира, сделал предложение российской теннисистке Анне Калинской. Об этом пишет Corriere dello Sport.

По данным газеты, 25-летняя спортсменка получила предложение руки и сердца на вечеринке в Нью-Йорке. Она ответила согласием.

Журналисты пояснили, что теннисисты пока не сообщили официально о своем решении.

Напомним, что Синнер и Калинская объявили о своём романе в мае этого года на «Ролан Гаррос». Девушка постепенно знакомит возлюбленного с родственниками.

В частности, по данным СМИ, Янник неплохо общается с Николаем Калинским, братом своей девушки. Итальянец подписался на него в соцсетях, подарил молодому спортсмену футболку с автографом баскетболиста Стефена Карри после победного финала US Open.