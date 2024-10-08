Турнир WTA-1000 в Ухане: расписание матчей 8 октября

Сегодня, 8 октября, пройдёт второй игровой день турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием некоторых его матчей.

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Теннис. WTA-1000, Ухань. Расписание второго игрового дня (время — мск):