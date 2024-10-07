Мирра Андреева дебютировала в топ-20 обновленного рейтинга WTA

Россиянка Мирра Андреева поднялась с 22-го на 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

На прошедшей неделе Андреева дошла до четвертьфинала турнира категории WTA 1000 в Пекине, в котором уступила китаянке Чжэн Циньвэнь.

В первую сотню рейтинга из россиянок также вошли Дарья Касаткина (11-е место), Анна Калинская (13), Диана Шнайдер (16), Людмила Самсонова (23), Анастасия Павлюченкова (26), Екатерина Александрова (33), Анастасия Потапова (38), Вероника Кудерметова (63), Камилла Рахимова (66), Эрика Андреева (70) и Анна Блинкова (84).

Полька Ига Свёнтек продолжает лидировать в рейтинге, второе место занимает белоруска Арина Соболенко, третье - американка Джессика Пегула.