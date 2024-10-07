Тейлор Фриц выиграл матч второго круга турнира в Шанхае

Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц обыграл 161-ю ракетку рейтинга спортсмена из Франции Теренса Атмана во втором круге турнира ATP-1000 в Шанхае со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

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Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. Фриц в рамках встречи сделал шесть подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один из шести брейк-пойнтов. На счету его соперника 14 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх. В следующем круге американец встретится с 336-й ракеткой мира японцем Йосуке Ватануки.

Напомним, турнир в Шанхае проходит с 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач.