Сафиуллин вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае, обыграв Бублика

Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). Во втором круге он обыграл теннисиста из Казахстана Александра Бублика со счётом 6:4, 6:2.

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В рамках встречи Сафиуллин шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Бублика три эйса, пять двойных ошибок и три заработанных брейк-пойнита.

В следующем круге Роман Сафиуллин встретится с победителем матча между американцем Фрэнсисом Тиафо (США) и И Чжоу из Китая.

Напомним, турнир ATP-1000 в Шанхае проходит с 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач.