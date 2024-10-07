Джокович извинился перед китайскими болельщиками за инцидент в аэропорту

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович извинился перед своими болельщиками из Китая.

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Ранее выяснилось, что Джокович ненамеренно проигнорировал часть фанатов, которые ждали его в аэропорту Пекина. Болельщики напрасно ожидали Новака у аэропорта, в то время как теннисист вышел другим путём.