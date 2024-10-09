Медведев о матче с первой ракеткой мира: не списываю себя со счетов

Российский теннисист Даниил Медведев перед матчем четвертьфинала турнира серии «Мастерс» в Шанхае с первой ракеткой мира, итальянцем Янником Синнером назвал своего соперника одним из лучших в мире и заявил, что готов побороться. Его слова, сказанные после победы над греком Стефаносом Циципасом, приводит «Чемпионат.com».

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«Нет, [не списываю себя со счетов]... Я всегда буду бороться до конца. С Янником у нас было много тяжелых битв. Пока не знаю, как буду играть тактически, обсужу это со своим тренером. С психологической точки зрения, я должен бороться. Он сейчас номер один в мире», — заявил Медведев.

В последний раз спортсмены встречались 5 сентября в рамках четвертьфинала Открытого чемпионата США (US Open). Тогда победа досталась Синнеру. Встреча, которая продолжалась 2 часа 40 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4

Матч Медведева и Синнера в Шанхае состоится 10 октября. Ориентировочное время начала противостояния — 05:00 по московскому времени.

Медведев обыграл Циципаса в матче четвертого круга турнира в Шанхае. Игра состоялась 9 октября и завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (7:3), 6:3. Российский теннисист десять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 11 заработанных. Циципас выполнил четыре эйса, совершил столько же двойных ошибок и выиграл единственный заработанный брейк-пойнт.