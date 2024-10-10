Алькарас обыграл Монфиса и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае

Испанский теннисист Карлос Алькарас не смог выйти в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Шанхае. В четвертьфинальном матче Алькарас, получивший третий номер посева, уступил чеху Томашу Махачу (30) со счетом 6:7 (5:7), 5:7. Встреча продолжалась 1 час 55 минут. Махач за выход в финал турнира поспорит с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. ATP 1000. Rolex Shanghai Masters. Шанхай (Китай). Хард. Призовой фонд — 8,9 миллиона долларов ¼ финала Томаш Махач (Чехия, 30) — Карлос Алькарас (Испания, 3) — 7:6 (7:5), 7:5

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