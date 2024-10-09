Алькарас обыграл Монфиса и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче 1/8 финала он обыграл француза Гаэля Монфиса (46-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:5.

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Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. Испанский теннисист пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. Монфис выполнил 10 эйсов, сделал одну двойную ошибку и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.

В 1/4 финала соревнований в Шанхае Алькарас сыграет с победителем встречи между 13-й ракеткой мира Томми Полом из США и представителем Чехии Томашем Махачем (33-й в рейтинге ATP).