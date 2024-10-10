Российская теннисистка Вероника Кудерметова назвала мужа ослом во время матча на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Китае. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый спорт».

Во время матча второго круга против Беатрис Хаддад Майи из Бразилии после подсказки от супруга, который является ее тренером, россиянка попросила его заткнуться и назвала его ослом. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась поражением Кудерметовой со счетом 1:6, 4:6. За это время Кудерметова выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала один из пяти брейк-пойнтов.

В сентябре теннисистка избила себя ракеткой по голове после поражения на турнире в Гвадалахаре.

В июне на турнире в Хомбурге она получала предупреждение от арбитра после того, как показала ему средний палец. Тогда супруг поблагодарил судью за наказание.

Кудерметова занимает 63-е место в рейтинге WTA. Она победительница деcяти турниров WTA (из них два в одиночном разряде), обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021).