Пресс-служба «Ролан Гаррос» обратилась к Надалю после его решения завершить карьеру

Пресс-служба турнира «Ролан Гаррос» обратилась к 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» экс первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю после его заявления о завершении карьеры.

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«Спасибо за все, Рафа!» — написала пресс-служба Открытого чемпионата Франции в своём аккаунте в социальных сетях.

Напомним, Рафаэль Надаль 14 раз выигрывал «Ролан Гаррос» в одиночном разряде (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022).

Сегодня, 10 октября, 38-летний испанец объявил, что закончит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).