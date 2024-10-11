Синьюй победила Александрову в 1/4 финала в Ухане

Завершился четвертьфинальный матч турнира категории WTA-1000, в котором 33-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова уступила в трёх сетах китаянке Ван Синьюй (51-я в мировом рейтинге) — 4:6, 7:5, 6:7 (6:8).

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Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты. Александрова пять раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету её соперницы пять эйсов, шесть двойных ошибок и 5 выигранных брейк-пойнтов из 13.

Соперницей Синьюй в полуфинале соревнований в Ухане станет победительница встречи между шестой и седьмой ракетками мира итальянкой Жасмин Паолини и представительницей Китая Чжэн Циньвэнь соответственно.