Хромачева и Данилина вышли в финал парного разряда WTA-1000 в Ухане

Россиянка Ирина Хромачёва и представительница Казахстана Анна Данилина вышли в финал турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай) в парном разряде. В полуфинале они в двух сетах обыграли русско-чешский дуэт, состоящий из Екатерины Александровой и Катержины Синяковой, со счётом 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. В её рамках пара Хромачёвой/Данилиной три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Александровой/Синяковой 0 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

В финале Хромачёва и Данилина встретятся с американской парой Джессика Пегула и Айша Мухаммад.