«Вероятность 50 на 50». Циньвэнь высказалась о будущем финале с Соболенко в Ухане

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь высказалась о будущем финале турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай), где она сыграет против второго номера WTA Арины Соболенко. Напомним, счёт личных встреч — 3:0 в пользу белорусской теннисистки.

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— В прошлом для вас был тяжёлый матч с Собаленко. Как вы думаете, в воскресенье дело будет просто в том, чтобы играть лучше, чем в прошлом, или вам нужно сыграть тактически иначе? — Во-первых, думаю, мне следует больше расслабиться, потому что в прошлые разы, когда играла против неё, я слишком много думала, потому и не смогла продемонстрировать свой теннис. Так что завтра я очень хочу просто хорошо показать свой теннис, а уже после подумать о тактике. Хочу завтра выступить лучше, чем в прошлый раз. Сейчас я настроена иначе. Из прошлого опыта знаю, что мне просто нужно сохранять равновесие. Арина — очень агрессивный игрок, но я тоже агрессивная. Посмотрим, что будет завтра.

Если я просто смогу сыграть в свой теннис завтра, думаю, вероятность 50 на 50. Это действительно сильно зависит от моей ментальной готовности. У неё более высокий уровень уверенности. Я попытаюсь справиться с этим на корте завтра», — сказала Циньвэнь на пресс-конференции.