Джокович высказался о смене поколений в мировом теннисе

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» экс первая ракетка мира серб Новак Джокович ответил на вопрос, закрывает ли уход испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера одну из глав в истории этого вида спорта и изменится ли после этого теннис.

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«Я не разделяю это на чёрное и белое. Я принадлежу к той старой гвардии, которая, возможно, больше не может конкурировать с молодыми игроками. Безусловно, грядут перемены, это естественный процесс, и уже несколько лет все об этом говорят», — приводит слова серба Sportklub со ссылкой на Vogue.

Напомним, 10 октября 38-летний Рафаэль Надаль объявил, что завершит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер завершил карьеру в сентябре 2022 года.