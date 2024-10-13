Янник Синнер выиграл второй «Мастерс» подряд

Лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер выиграл второй турнир серии «Мастерс» подряд. Сегодня, 13 октября, он победил на соревнованиях данной категории в Шанхае, в финале обыграв серба Новака Джоковича — 7:6 (7:4), 6:3.

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В августе Синнер стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати (США). Там он в финале обыграл американца Фрэнсиса Тиафо. В марте нынешнего года Янник победил на «Мастерсе» в Майами (США), в финале одолев болгарина Григора Димитрова.

Титул в Шанхае стал 17-м в карьере 23-летнего Янника Синнера, четвёртым серии «Мастерс». Итальянец выиграл седьмой трофей в 2024 году, в том числе два турнира «Большого шлема».