Даниил Медведев проводит 250-ю неделю в топ-10 рейтинга ATP

Чемпион US Open — 2021 российский теннисист Даниил Медведев проводит юбилейную, 250-ю неделю в топ-10 мирового рейтинга ATP. В обновлённом рейтинге ATP россиянин сохранил пятое место.

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В топ-10 мирового рейтинга Медведев дебютировал в июле 2019 года. Отметим, что 228 из этих 250 недель (91%) он провёл в пятёрке лучших теннисистов мира. На протяжении 16 недель Даниил занимал первую строчку мирового рейтинга.

За свою карьеру 28-летний Даниил Медведев выиграл 20 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде. В их числе один турнир «Большого шлема», шесть трофеев на «Мастерсах» и один на Итоговом турнире.