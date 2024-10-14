Камилла Рахимова разгромно проиграла в первом круге турнира в Нинбо

64-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти во второй круг на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В первом раунде она разгромно проиграла китаянке Ван Сиюй (98-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 0:6.

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Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Рахимова не выполнила подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт. На счету Сиюй пять эйсов, ни одной подачи навылет и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Во втором круге турнира в Нинбо Ван Сиюй сыграет с победительницей матча между россиянкой Дианой Шнайдер и испанкой Паулой Бадосой.