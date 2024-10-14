Котов потерпел поражение в первом круге турнира в Стокгольме

59-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов завершил выступление на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), призовой фонд которого составил € 690 135.

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В матче первого круга Котов со счётом 4:6, 3:6 проиграл 37-й ракетке мира представителю Нидерландов Таллону Грикспору (7).

Встреча Котова с Грикспором продлилась 1 час 13 минут. В её рамках Павел один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Таллона восемь эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Стоит отметить, что в прошлом году Котов в Стокгольме дошёл до финала, где в трёх сетах проиграл французу Гаэлю Монфису. В лайв-рейтинге он уже потерял 14 позиций.

Следующим соперником Грикспора в Стокгольме станет победитель матча Корентен Муте (Франция) — Джейкоб Фирнли (Великобритания).