Анастасия Потапова снялась с турнира WTA-500 в китайском Нинбо

37-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова из-за болезни снялась с турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Сегодня, 15 октября, в первом круге китайского турнира она должна была проводить свой матч с соотечественницей Анной Калинской (12-я в рейтинге WTA).

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Ранее Потапова не смогла продолжить матч второго круга на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). При счёте 6:2, 2:0 в пользу её соперницы американки Джессики Пегулы она отказалась от продолжения борьбы.

Из-за отказа Потаповой соперницей Анной Калинской в первом круге соревнований в Нинбо будет австралийская теннисистка Присцилла Хон, занимающая 225-ю строчку в рейтинге WTA.

Турнир в Нинбо проходит с 14 по 20 октября. Действующей и единственной победительницей соревнований, проводящихся второй раз, является Онс Жабер из Туниса, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Диану Шнайдер (6:2, 6:1).