Кудерметова проиграла 111-й ракетке мира

67-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова завершила выступление на турнире категории WTA-250 в Осаке (Китай). В матче первого круга она в двух сетах уступила румынке Ане Богдан (111-й номер мирового рейтинга) — 2:6, 2:6.

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Встреча продолжалась 1 час 18 минут. Россиянка четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету её соперницы один эйс, ни одной двойной ошибки и пять выигранных брейк-пойнтов из шести заработанных.

Напомним, турнир в Осаке проходит с 14 по 20 октября. Призовой фонд составляет $ 267 080. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Эшлин Крюгер.