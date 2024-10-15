Сафиуллин проиграл в 1-м круге турнира в Алма-Ате

58-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин завершил выступления на хардовом турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В матче 1/16 финала он уступил действующему победителю турнира Адриану Маннарино из Франции (56-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:7 (4:7), 3:6.

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Матч продолжался 2 часа 46 минут. Россиянин девять раз подал навылет, допустила две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету француза два эйса, пять двойных ошибок и три выигранных брейк-пойнта из шести.

Соперником Маннарино в 1/8 финала соревнований в Казахстане станет победитель австралийского противостояния между 63-й ракеткой мира Джеймсом Даквортом и Александаром Вукичем, занимающим 85-ю строчку в рейтинге ATP.

Соревнования в Алма-Ате с призовым фондом $ 1 036 700 проходят с 14 по 20 октября.