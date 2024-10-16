Касаткина вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Нинбо

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В матче второго круга она одолела чешку Катержину Синякову (44-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 6:3, 6:2.

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Продолжительность встречи составила 2 часа 6 минут. За это время Касаткина не выполнила ни одной подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Синяковой один эйс, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.

За выход в полуфинал турнира в Нинбо Дарья Касаткина поборется с казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой.