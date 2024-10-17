Калинская вышла в 1/4 финала турнира в Нинбо

Завершился матч 1/8 финала хардового турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай), в котором 12-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская в двух сетах обыграла хозяйку корта Юань Юэ, занимающую 46-ю строчку в мировом рейтинге — 6:3, 6:3.

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Матч продолжался 1 час 46 минут. Россиянка выполнила один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. Её соперница два раза подала навылет, допустила столько же двойных ошибок и использовала один брейк-пойнт из пяти.

Соперницей Калинской в четвертьфинале соревнований в Нинбо станет победительница встречи между 29-й ракеткой мира Каролиной Муховой из Чехии и румынкой Жаклин Кристиан (73-я в рейтинге WTA).