Калинская проиграла Муховой в четвертьфинале турнира в Нинбо

12-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская завершила выступление на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). На стадии четвертьфинала она проиграла чешке Каролине Муховой (29-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 2:6, 3:6.

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Продолжительность встречи составила 2 часа 34 минуты. За это время Калинская не выполнила подач навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти. На счету Муховой 11 эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти.

За выход в финал турнира в Нинбо Каролина Мухова поборется с 17-летней российской теннисисткой Миррой Андреевой.