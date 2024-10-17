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Янник Синнер одолел Новака Джоковича в полуфинале турнира Six Kings Slam

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал выставочного турнира «Шлем» шести королей», обыграв 24-кратного победителя мэйджоров серба Новака Джоковича.

Янник Синнер одолел Новака Джоковича в полуфинале турнира Six Kings Slam
© globallookpress.com

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 27 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:7 (0:7), 6:4 в пользу Синнера.

В финале выставочных соревнований Синнер сразится либо с Карлосом Алькарасом, либо с Рафаэлем Надалем.

Теннис
Янник Синнер
Новак Джокович