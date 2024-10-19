Касаткина вышла в финал теннисного турнира в Нинбо

Россиянка Дарья Касаткина обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Нинбо.

Российская теннисистка выиграла первый сет со счетом 6:4, после чего Бадоса взяла медицинский тайм-аут и отказалась от продолжения борьбы. В финале Касаткина сыграет с победительницей матча между россиянкой Миррой Андреевой и представительницей Чехии Каролиной Муховой. Решающий матч пройдет 20 октября.

Касаткиной 27 лет, она занимает 11-е место в рейтинге WTA. В ее активе 7 побед на турнирах WTA, лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции. В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

26-летняя Бадоса располагается на 15-й строчке мирового рейтинга. Испанка выиграла 4 турнира под эгидой WTA. Она доходила до четвертьфиналов Открытого чемпионата Франции (2021) и Открытого чемпионата США (2024).

Турнир в Нинбо относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Действующей победительницей турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая в прошлогоднем финале победила россиянку Диану Шнайдер.