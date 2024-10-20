Касаткина обыграла Андрееву в финале турнира WTA-500 в Нинбо

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина стала чемпионкой турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В финале она обыграла соотечественницу Мирру Андрееву (19-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 4:6, 6:4.

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В третьем сете Касаткина отыгралась со счёта 0:3.

Матч продолжался 1 час 55 минут. За это время Касаткина не выполнила подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из восьми. На счету Андреевой ни одного эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Это восьмой титул на турнирах WTA в одиночном разряде в карьере 27-летней Дарьи.